Sie könnten glatt Geschwister sein! Kein Wunder, dass Kevin Ganus ständig mit Prinz Harry (36) verwechselt wird. Alles begann mit einem harmlosen Clip, den Kevins Frau Elizabeth auf die gehypte Kurzvideoplattform hochlud. Zuvor hatte der rothaarige US-Amerikaner nämlich noch überhaupt nicht in der Öffentlichkeit gestanden. Weil seine kleine Tochter Mary in der Aufnahme ein Bild des britischen Blaublüters auf einem Magazin für ihren Papa hält, geht diese viral – und das sollte nicht das letzte Mal bleiben, dass Leuten die Ähnlichkeit mit Harry auffällt!

Der TikTok-Clip ging bereits im März online und wurde bis heute über 7,5 Millionen Mal angesehen! Und nicht nur Töchterchen Mary erkannte in dem Bartträger den Blaublüter wieder: Hunderte User kommentierten unter dem Video erstaunt Nachrichten wie "Die sehen aus wie Zwillinge! Jemand muss das Harry schicken!" Doch nicht erst seitdem ist Kevin unfreiwillig zum Harry-Double geworden, wie er im Interview mit People erklärt: "Meine Eltern haben vor ein paar Jahren in London gelebt und ich habe sie öfter besucht. Am Flughafen hat mich einmal eine Frau einfach nur angestarrt, die mich definitiv für Prinz Harry gehalten hat!"

Doch offenbar nicht nur das feuerrote Haar und die Eltern in England haben Harry und Kevin gemeinsam – Kevins Papa heißt auch noch Charles! Der Fußballtrainer scheint allerdings keine Lust zu haben, aus seiner Ähnlichkeit mit dem Mann von Herzogin Meghan (39) Profit zu schlagen. Der süße Verwechselclip ist nämlich bisher der einzige Beitrag, den das Paar auf TikTok hochgeladen hat – trotz inzwischen stolzen rund 16.000 Followern.

MEGA Prinz Harry in Kalifornien

TikTok / heavenstoberts Internetbekanntheit Kevin Ganus

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

