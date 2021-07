Der Are You The One?-Cast ist komplett! Die V.I.P.-Edition des Datingformats startet bald in die nächste Runde. Vor Kurzem ergänzten drei Ex on the Beach-Stars aus der jüngsten Staffel die Kandidatenliste: Diogo Sangre, Finnja Bünhove und Tommy Pedroni geben der Suche nach der Liebe im Fernsehen eine weitere Chance. Nun wurde die letzte Teilnehmerin bekannt gegeben – und die dürfte den drei Singles wiederum bestens bekannt sein: Vanessa Mariposa mischt sich unter die Liebessuchenden!

Auch Vanessa war bis vor Kurzem noch bei "Ex on the Beach" zu sehen. Jetzt soll sie die "Are You The One?"-Villa kräftig aufmischen, wie nun auf dem offiziellen AYTO-Instagram-Account erklärt wurde. "Ob sie noch eine Rechnung mit einem anderen Single offen hat?", wurde dort angeteasert. Und in der Tat: Mit TV-Kollege Tommy ging die Blondine nicht unbedingt im Guten auseinander – der servierte sie für eine andere Frau nämlich eiskalt ab.

Der Ex-Profischwimmer hatte bei "Ex on the Beach" eigentlich mit der schönen Sandra angebandelt – nach deren Exit ließ der Blondschopf sich aber auf Vanessa ein. Nachdem sein ursprünglicher Flirt aber wieder in die Villa kam, gab er der Influencerin den Laufpass. Meint ihr, es wird bei "Are You The One?" zwischen Vanessa und Tommy krachen? Stimmt jetzt ab!

