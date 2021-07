Mit dieser Meldung schockte Tobias Wolf nun seine Fans! Eigentlich hatten der YouTuber und seine Frau Maren Wolf (29) in der letzten Zeit nur gute Neuigkeiten zu vermelden. So hatte sich das Paar vor ein paar Wochen ein neues Grundstück gekauft und sogar davon gesprochen, Sohnemann Lyan River ein Geschwisterchen zu schenken. Nach all den guten News teilte der Webstar seiner Netz-Gemeinde nun etwas mit, das sie richtig erschrecken ließ: Er hatte einen Unfall!

Das gab Tobias gerade in seiner Instagram-Story preis. Er schilderte, dass er gestern einen Unfall hatte. "Ich ruhe mich aus... Mir geht es soweit okay, mache jetzt hier erst mal etwas Sendepause", beruhigte der Vater eines Sohnes seine Follower. Was genau vorgefallen ist, behält er allerdings für sich. Hatte der passionierte Rennfahrer womöglich einen Crash mit seinem Auto?

Bevor er sich jedoch vorerst von Social Media verabschiedete, nutzte Tobias die Gelegenheit, um sich noch bei ein paar Leuten zu bedanken. "Danke an meine Familie und Freunde, die sofort da waren, und auch an alle, die geholfen haben", betont der Content-Creator abschließend.

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf im Dezember 2019

Instagram / marenwolf Maren, Tobias und Lyan River Wolf

