Herzogin Kate (39) bekommt eine neue royale Aufgabe! Die Ehefrau von Prinz William (39) nimmt regelmäßig offizielle Termine an der Seite ihres Mannes wahr. Dabei legt sie stets einen eleganten und souveränen Auftritt hin. Das scheint Queen Elizabeth II. (95) sehr zu schätzen zu wissen – die Monarchin betraute die Brünette nun nämlich mit einer besonderen Aufgabe: Kate übernimmt künftig die Patenschaft für ein Marineschiff!

Laut People verkündete Prinz William, dass seine Frau die Patin für die HMS Glasgow werden soll – das Schiff werde aktuell noch fertig gebaut. Es ist das erste Mal, dass Kate eine Patenschaft für ein Marineschiff übernehmen darf. Das bedeutet, dass die dreifache Mutter eine "starke und dauerhafte persönliche Bindung zu dem Schiff und zu deren Besatzung haben und wichtige Ereignisse und Einsätze begleiten und unterstützen wird", erklärte Kates Büro im Kensington Palace.

In seiner Ansprache kam William auch auf den vor wenigen Monaten verstorbenen Prinz Philip (✝99) zu sprechen. "Als ich die Arbeit heute hier sah, dachte ich an meinen Großvater, den Duke of Edinburgh", sagte der 39-Jährige. Sein Großvater wäre sicherlich sehr fasziniert und aufgeregt gewesen. Der Mann der Queen war einst selbst bei der Marine und unter anderem während des zweiten Weltkriegs für die britsche Armee auf einem Schiff im Einsatz gewesen. Seine große Liebe zur Marine hielt bis zuletzt.

Getty Images Prinz William im Juni 2021 in Glasgow

Getty Images Prinz Philip beim Bau der HMS Glasgow

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

