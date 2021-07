In der britischen Königsfamilie ging es zuletzt ganz schön rund! Nachdem Prinz Harry (36) und seine Frau Herzogin Meghan (39) ihren royalen Pflichten den Rücken gekehrt hatten, wandte sich das Paar stattdessen an die Öffentlichkeit. In Interviews sprach der Rotschopf mehrfach über die Schattenseiten des Lebens am Königshof und erhob an der Seite seiner Gattin unter anderem Rassismusvorwürfe gegen das Königshaus. Darunter litt auch das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (39). Ihre Mutter Prinzessin Diana (✝36) hätte dieses Zerwürfnis schwer getroffen.

Im Interview bei Loose Women versicherte einer ihrer engsten Vertrauten, dass sich die verstorbene Gattin von Prinz Charles (72) gewünscht hatte, ihre Söhne würden einander als beste Freunde unter dem Druck des royalen Lebens beistehen: "Diana hat mir bei mehreren Gelegenheiten deutlich gesagt, dass sie Harry als Williams Unterstützer sieht, in einem letztendlich sehr einsamen, düsteren Job als zukünftiger König", berichtete Andrew Morton. Zu sehen, dass sie sich nun voneinander entfernt haben, hätte Lady Di bestürzt. Als Mutter hätte sie alles daran gesetzt, die beiden wieder zu vereinigen, ist sich der Biograf sicher.

Womöglich hat Lady Diana sogar tatsächlich schon dazu beigetragen, Harry und William wieder näher zueinanderzubringen. Anlässlich ihres 60. Geburtstages enthüllten die Geschwister gestern gemeinsamen eine Statue ihrer Mutter. Dabei wirkten die Brüder keineswegs zerstritten, sondern machten sogar einen fröhlichen Eindruck miteinander.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, 2021

