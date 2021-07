Katharina Damm kommt bald unter die Haube! Bereits im Jahr 2019 hatte sich die YouTuberin mit ihrer Jugendliebe Leo verlobt. Eigentlich wollten sich die zwei Turteltauben schon im vergangenen Jahr das Jawort geben – doch die aktuelle Gesundheitskrise machte ihnen vorerst einen Strich durch die Rechnung. Diesen Sommer werden die beiden aber nun endlich vor den Traualtar treten. Wenige Wochen vor der Hochzeit feiert Kat jetzt ihren Junggesellinnenabschied!

Wie einige Clips auf Instagram zeigen, wurde die Brünette von ihren engsten Freundinnen am Donnerstag überrascht. Ausgestattet mit einem Brautschleier und einer Schärpe reiste die 26-Jährige mit den Girls nach Mallorca – und verbringt dort mit ihnen nun ein paar entspannte Tage in einer Villa mit hauseigenem Pool. Unter den Damen sind sich auch einige bekannte Gesichter – darunter natürlich Kats Schwester Anna Maria Damm (25) und die Influencerin Patrizia Palme. Auch die YouTuberin Maren Wolf (29) ist am Start – und hat sogar noch ihren Sohnemann Lyan River Wolf mitgebracht.

Auf einen Gast war die Beauty aus Pforzheim jedoch überhaupt nicht eingestellt – und zwar auf Fata Hasanović (26)! Kein Wunder, schließlich lebt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mittlerweile in Dubai. "Ich habe einfach null mit Fata gerechnet. Ich freue mich richtig", erzählt Kat freudestrahlend in ihrer Story.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihren Freundinnen im Juli 2021

Instagram / annamariadamm Katharina Damm mit ihren Freundinnen an ihrem Junggesellinnenabschied

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, ehemalige GNTM-Kandidatin

