Frohe Kunde aus dem Hause Damm! Anna Maria (23) und Katharina Damm zählen zu den Top-YouTube-Influencern. Neben Fashion, Beauty und Lifestyle teilen die Schwestern auch ihr Liebesleben auf der Social-Media-Plattform. Anna Maria schwebt mit Partner Julian Gutjahr (22) aktuell im Babyhimmel – Tochter Eliana macht ihr Familienglück perfekt. Und auch von Kat gibt es aktuell fantastische News: Sie hat sich mit ihrem Langzeitpartner Leo verlobt!

Das teilte die Brünette ganz stolz in einem Instagram-Post mit: "Ich habe 'Ja' gesagt!" Die Frage aller Fragen hat Katharinas Bald-Ehemann ihr während des gemeinsamen Urlaubs in Los Angeles am Santa Monica Pier gestellt, wie die Beauty weiter ausführte: "Ich hatte wirklich gar keinen Plan und war total überwältigt. Es war einfach perfekt. Leo hat mich auf dem berühmten Riesenrad bei Sonnenuntergang gefragt, ob ich seine Frau werden will. Ich bin immer noch sprachlos." Zu ihrem Text veröffentlichte Katharina auch ein romantisches Paar-Pic, das kurz nach dem Antrag entstanden ist – und auf dem Foto ist sogar schon ihr schlichter Goldring mit einem glitzernden Stein zu sehen!

Stolze zehn Jahre sind Kat und Leo ein Paar: Die beiden haben sich noch während der Schulzeit kennen- und lieben gelernt! Auf ihren YouTube-Kanälen veröffentlichen die beiden häufig gemeinsam gedrehte Videos und teilen darin ihre Geschichte. Hättet ihr mit Leos Kniefall gerechnet? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm und Partner Leonardo

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Influencerin

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm und Partner Leonardo auf dem Coachella 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de