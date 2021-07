Oonagh Paige Heard – so hat Amber Heard (35) ihre Tochter genannt. Mit der Bekanntgabe des Namens überraschte die Schauspielerin gerade erst die Welt. Noch wesentlich unerwarteter waren aber vor allem die Babynews. Die Aquaman-Darstellerin bekam nämlich klammheimlich im April ein Kind. Ob die Ex von Johnny Depp (58) also eine Leihmutter hatte oder ihren Nachwuchs selber im Bauch trug, ist bisher unklar. Eine weitere Frage, die bisher offenbleibt: Wie wird der Name ihrer Kleinen eigentlich ausgesprochen?

Wie die Webseite Irish Central erklärt, ist es ein irischer Mädchenname. Ausgesprochen wird er wie "U-Nah". Und was bedeutet der ungewöhnliche Name? Er stammt vom gälischen Wort "Uan" ab, was so viel wie Lamm bedeutet. Oonagh ist allerdings auch im Lateinischen zu finden. Hier steht der Name für "eins" und wird manchmal auch mit "Einheit" übersetzt.

In einer alten irischen Legende war Oonagh die Königin der Feen, die lange goldene Haare hatte, welche bis zum Boden reichten. Mal sehen, ob Ambers Tochter auch mal so aussehen wird – sie hätte auf jeden Fall die entsprechenden Gene von ihrer Mama dafür.

