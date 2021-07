Ertönt etwa bald schon der letzte Alarm für Cobra 11? Bereits 1996 flimmerte die erste Folge der beliebten Actionserie rund um Semir Gerkhan (gespielt von Erdogan Atalay, 54) über die TV-Bildschirme. Jeden Donnerstagabend fieberten zahlreiche Zuschauer mit, wenn sich der Kölner Autobahnpolizist zum Dienst meldete – immerhin gehörten eine Verfolgungsjagd oder ein rasanter Schusswechsel zum Alltag des TV-Kommissars. Damit soll aber bald schon Schluss sein: RTL kündigt die vorerst letzten Folgen der Action-Serie an!

Wie RTL vor Kurzem bekannt gab, werden ab dem 29. Juli acht neue Folgen der Polizeiserie zu sehen sein. "Alarm für Cobra 11"-Fans müssen jetzt aber besonders stark sein: Bei der kommenden Staffel soll es sich um die "vorerst letzten" Episoden handeln. Der Abschluss soll bereits am 12. August in einer Doppelfolge über die Bühne gehen. Doch in diesen Folgen kommen Semir und seine neue Kollegin Vicky Reisinger (gespielt von Pia Stutzenstein) noch mal so richtig an ihre Grenzen. Feuer, Action und jede Menge gefährliche Stunts sind also vorprogrammiert.

Das offensichtliche Ende der Serie dürfte für viele Zuschauer dennoch überraschend kommen – immerhin startete erst im August des vergangenen Jahres die 25. Staffel samt neuer Besetzung in einer der Hauptrollen. Das damalige Debüt von Kommissarin Vicky verfolgten sogar stolze 2,3 Millionen Fans.

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Erdogan Atalay als Semir Gerkhan in "Alarm für Cobra 1

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Pia Stutzenstein und Erdogan Atalay in "Alarm für Cobra 11"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Pia Stutzenstein als Vicky Reisinger in "Alarm für Cobra 11"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de