Dieses Date dürfte bei Selina für Freudensprünge gesorgt haben. Schon in der ersten Folge von M.O.M hat sich die 26-Jährige in Junior Dustin verguckt. Aus dem Schwärmen für den 31-Jährigen kommt sie seitdem nicht mehr raus. Nun standen in der Kuppelshow endlich die ersten Übernachtungsdates an – und Dustin wählte dafür Selina. Doch wie lief das Date der beiden – kamen sie sich endlich näher?

Für die Beauty und ihren Angebeteten stand eine Übernachtung unter freiem Himmel auf dem Plan – und das beeindruckte vor allem Selina. "Das war so schön, ich musste mich echt zusammenreißen. Schon da war ich auf Wolke 10.000", schwärmte sie von der Location und ihrem Date-Partner. Und Dustin hat es der Brünetten wirklich angetan. "Am Anfang war ich so bisschen nervös, aber das liegt an ihm. Er macht mich halt nervös. Aber er hat so einen Ruhepuls und er bringt mich runter. Das finde ich total schön, wenn der Partner so ruhig ist", erklärte Selina weiter.

Was zwischen den beiden lief, behielten sie letztendlich zwar für sich, doch Dustin erklärte: "Ich habe gemerkt, dass ich meine Gefühle ein bisschen einsortieren konnte. Mir hat es geholfen, mir klar zu werden, was ich für sie fühle." Wie genau er jetzt zu Selina steht, führte er allerdings nicht aus. Auch Selina ist sich ihrer Gefühle gegenüber dem Muskelmann bewusster geworden. "Ich konnte mich richtig fallen lassen und habe mich geborgen gefühlt. Ja, verknallt bin ich tatsächlich ein bisschen."

