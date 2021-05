Hat Selina ihren Traummann schon gefunden? Die 26-Jährige ist gerade bei M.O.M auf Joyn zu sehen und lernt in der Kuppelshow den 49-jährigen Dan und den 31-jährigen Dustin kennen. Bei ihrer Suche nach der großen Liebe muss sich die Brünette aus Kastellaun gegen 13 andere Mitstreiterinnen durchsetzen, die alle zwischen 25 und 51 Jahre alt sind. Doch Selina war bei ihrer Suche offenbar schon erfolgreich – sie hat ein Auge auf den Junior geworfen.

Bei der Auszubildenden scheinen sich schon nach wenigen Tagen Gefühle für den Kölner entwickelt zu haben. In der aktuellen Folge offenbarte sie: "Also verliebt bin ich nicht, aber ich hab mich schon bisschen verguckt." Da sie aber gerade noch bei Dan in der Luxusvilla hausen muss, kann sie ihrem Auserwählten nicht nahe sein. "Es ist nicht schön, wenn man einen Menschen kennenlernen möchte, dass er dann andere Frauen kennenlernt", gab sie sich enttäuscht.

Aktuell könne sie mit der Situation zwar noch gut umgehen, aber Selina ist sich unsicher, ob das so bleiben würde. Sie ist seit sieben Jahren Single und meint, dass sie sich in der Show wirklich verlieben könne – Selina suche einfach "so krass" nach der Liebe. Und diese Chance soll die Soldatin nun auch bekommen: Am Ende der Episode tauschten die Girls mit den Ladys die Behausungen und Selina kann ihrem Dustin endlich näher sein.

