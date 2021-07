Lady Di (✝36) ist nicht nur als Prinzessin der Herzen in die Geschichte eingegangen: Die Ex-Frau von Prinz Charles (72) wird vielen auch wegen ihrer Wohltätigkeitsarbeit und vor allem aufgrund ihres Sinnes für Mode noch lange in Erinnerung bleiben. Anlässlich ihres 60. Geburtstages blickt Promiflash nun auf die sechs denkwürdigsten Fashion-Momente der zweifachen Mutter zurück. So viel schon mal vorweg: Zu den wohl legendärsten Schnappschüssen von Prinzessin Diana gehört auch einer, der sie mit keinem Geringeren als dem Hollywoodstar John Travolta (67) beim Tanzen zeigt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de