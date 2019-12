Prinzessin Diana (✝36) galt zu Lebzeiten als Star und regelrechte Fashion-Ikone! Die Mutter von Prinz William (37) und Prinz Harry (35) konnte bei ihren öffentlichen Auftritten immer wieder mit diversen Looks verzaubern. Selbst die aktuellen Outfits der Ehefrauen ihrer Söhne wirken von ihrer Kleiderwahl inspiriert. In den Wintern Anfang der 90er-Jahre beispielsweise setzte die royale Beauty wiederholt auf eine kurze, knallrote Daunenjacke in Übergröße – und auch dieser Trend findet bei heutigen Promi-Damen Anklang!

Kendall Jenner (24) zeigte sich bereits im September mit ihrem neuesten Lieblingsstück auf Instagram. "Ich liebe diese kurz geschnittene Daunenjacke", schrieb die Influencerin zu dem Schnappschuss. Sängerin Ciara (34) setzte ebenfalls, bei der Thanksgiving Day Parade in New York Ende vergangenen Monats, auf die aufgeplusterte Mode: Im einheitlichen Rot kombinierte sie einen langen Mantel mit einem Pulli, einer Hose im Ski-Look und einer lässigen Mütze.

Und auch Herzogin Kate (37) schien vergangenen Mittwoch von ihrer Schwiegermutter, die sie nie kennenlernen konnte, inspiriert: Bei einem öffentlichen Auftritt auf einer Tannenbaumfarm schützte sich die dreifache Mutter in einer eng geschnittenen Variante des Designs vor den kalten Temperaturen. Wer hingegen bei der wetterfesten Klamottenwahl vielleicht etwas über die Stränge geschlagen hat, ist Wendy Williams (55): Der lange Mantel der Moderatorin erinnerte stark an einen Schlafsack.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner September 2019

MediaPunch Ciara im November 2019 in New York

Getty Images Herzogin Kate 2019 in Great Missenden

Splash News Wendy Williams im November 2019



