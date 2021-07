Mesut Özil (32) gibt niedliche Einblicke in sein Privatleben! Seit März des vergangenen Jahres ist der gebürtige Gelsenkirchener nicht mehr nur Profifußballer, sondern auch Vater einer kleinen Tochter. Das süße Mädchen ist der ganze Stolz des Kickers. Aktuell genießt der Sportler mit seinen Liebsten eine kurze Auszeit im gemütlichen Familienurlaub: Im Netz teilte er nun niedliche Grüße mit seinem Nachwuchs!

Via Instagram veröffentlichte Mesut am vergangenen Donnerstag einen Schnappschuss, der die Herzen seiner Community sicherlich zum Höherschlagen bringt. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen grinst der 32-Jährige mit seiner Tochter Eda auf dem Schoß in die Kamera. "Genieße den Urlaub mit meiner Prinzessin", schwärmte der Fenerbahçe-Kicker unter dem Beitrag.

Das Duo scheint also unbeschwert die Seele baumeln zu lassen. Von langer Dauer ist dieser Zustand aber nicht. "Jetzt geht es zurück", teilte Mesut mit und unterstrich seine Aussage mit einem Fußball-Emoji. Mit neuer Energie stellt sich der Sportler nun also den anstehenden Herausforderungen der kommenden Saison.

Anzeige

Instagram / m10_official Mesut Özil, Profifußballer

Anzeige

Instagram / m10_official Mesut Özil im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Mesut Özil beim Europa-League-Viertelfinale in Neapel im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de