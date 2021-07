Gülcan Kamps (38) beruhigt ihre Fans! Die Moderatorin, die derzeit mit ihrem ersten Kind schwanger ist, sah sich wie zahlreiche weitere Fußballfans am vergangenen Dienstag die Pleite der deutschen Nationalmannschaft im Fußball-EM-Achtelfinale gegen England an. Sie veröffentlichte eine Story des Fernsehabends im Netz – und verwirrte ihre Follower damit gewaltig: Darin waren nämlich Zigaretten und Alkohol zu sehen. Nun klärt die werdende Mutter jedoch auf, was es damit auf sich hatte...

"Diese Woche haben mich nach meiner Story zum Fußballspiel Deutschland gegen Großbritannien zwei Fragen ganz häufig erreicht. Rauchst du? Trinkst du Alkohol?", schreibt die 38-Jährige jetzt in einem aktuellen Instagram-Post und beantwortet ihren neugierigen Followern die Fragen im gleichen Atemzug: "Zur Erklärung: Auf unserem Tisch war beides zu finden. [...] Ich trinke jedoch keinen Alkohol und ich rauche auch nicht", stellt sie klar. Ihr einziges "großes Laster" sei Haselnusseiscreme.

Gülcan hat die ersten Monate ihrer Schwangerschaft bereits hinter sich und gab ihren Fans kürzlich ein Update, wie es ihr in der Zeit der anderen Umstände ergeht: "Das erste Trimester liegt jetzt hinter mir, und einer meiner schönsten und emotionalsten Momente war die Ultraschalluntersuchung in der elften Schwangerschaftswoche", verriet sie. Ihr sei bei dem Check-up erstmals ganz bewusst geworden, dass sie ein Kind bekommen wird.

