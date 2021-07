Selina schwebt einfach auf Wolke sieben! In der aktuellen Folge von M.O.M standen endlich die lang ersehnten Übernachtungsdates an. Natürlich hätte jede der Frauen diese Möglichkeit gerne genutzt. Während Senior Dan Agboli sich für Anne entschieden hat, wählte Dustin für die romantische Zweisamkeit Selina, die schon von Anfang an ein Auge auf den Junior geworfen hatte. Und seit dem Date kommt Selina aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Und das liegt nicht an dem ultra-romantischen Ort im Wald, samt Kerzen, Lichterketten und einem Schlafplatz unter freiem Himmel. Selina ist von Dustin hin und weg, wie sie im Promiflash-Interview deutlich macht. "Es hat sich unbeschreiblich angefühlt, mit einem Mann, den ich sehr toll finde, ein Übernachtungsdate zu haben und das an einer Location, die ich niemals mehr vergessen werde. Ich war sprachlos", betonte die 26-Jährige. Vorab hatte die Auszubildende nicht damit gerechnet, dass die beiden die Nacht miteinander verbringen würden. "Ich war überrascht, habe mich riesig gefreut und die Zeit genossen."

Auch der Muskelmann ließ gegenüber Promiflash den Abend Revue passieren. "Nach dem Date hat sich gefestigt, was ich schon vorher gespürt habe. Ich verstehe mich mit Selina extrem gut", erklärte Dustin. Dennoch hätten sich bei ihm bis dahin noch nicht wirklich Gefühle entwickeln können. Selina konnte ihn aber vor allem mit ihrem Kampfgeist und ihrer Ehrlichkeit überzeugen. "Sie ist sehr begeisterungsfähig und kommuniziert stets offen und ehrlich, was mir selbst auch sehr wichtig ist."

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

