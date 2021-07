Maren Wolf (29) zeigt sich tapfer! Am vergangenen Freitag sorgte ihr Ehemann Tobias Wolf für besorgniserregende Neuigkeiten. Der YouTuber erklärte im Netz, dass er einen Unfall gehabt habe. Was genau passiert ist, ließ er offen. Dem Papa des kleinen Lyan River gehe es zwar gut, er wolle sich trotzdem erst mal eine Pause gönnen, um sich zu erholen. Nun meldete sich auch seine Frau dazu: Maren ist gerade auf Mallorca – über 1.500 Kilometer entfernt von seinem Schatz!

Die 28-Jährige erklärte in einer Instagram-Story, wie sie mit der Situation aktuell umgeht. Weil sie gerade mit ihrem Sohn auf der spanischen Baleareninsel auf einem Junggesellenabschied ist, kann sie jetzt nicht bei ihrem Partner sein: "Ich habe auch ganz viel mit ihm gesprochen, wie wir das jetzt am besten machen. Er wollte nicht, dass ich nach Hause komme, allein schon, weil es dann stressig für Lyan ist und ich dann alleine fliegen müsste. Eigentlich sollte er am Sonntag nachkommen, aber das wird jetzt auch wahrscheinlich geschoben", verriet die sichtlich mitgenommene Mama.

Maren macht das Beste aus der Situation und will den Junggesellenabschied trotzdem so gut es geht genießen – das wünsche sich Tobi auch! Das Ehepaar stehe in ständigem Kontakt und der Motorsportler werde außerdem von ihrer Familie und Freunden bestens versorgt. "Was genau passiert ist, will ich nicht sagen. Das ist Tobis Sache, das muss Tobi entscheiden, ob er das sagen möchte oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall: Ich wäre jetzt gerne bei Tobi und vermisse ihn ganz doll", schloss sie ab.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / marenwolf Tobi, Maren und Lyan River Wolf, Webstars

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit Söhnchen Lyan

