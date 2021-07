Auf die neue Bachelorette Maxime Herbord (26) wartet die eine oder andere Überraschung! Ende Juni wurden die 20 Kandidaten bekannt gegeben, die ab dem 14. Juli im TV um das Herz der schönen Brünetten buhlen werden. Unter den liebeshungrigen Teilnehmern ist auch Jonathan Steinig: Der Influencer ist der Ex-Flirt von Pietro Lombardis (29) On-Off-Flamme Laura Maria Rypa (25) – und hat bei seiner Bewerbung angegeben, dass er noch nie eine ernsthafte Beziehung hatte. Könnte Jonathans Unerfahrenheit in Sachen Partnerschaft ein Nachteil im Kampf um Maximes Herz sein?

Genau diese Frage hat Promiflash dem Hottie gestellt. Seine ehrliche Antwort lautete: "Ich weiß nicht genau, ob es ein Nachteil ist." Weiter verriet Jonathan im Interview: "Aber ich kann mir vorstellen, dass die Maxime davon etwas abgeschreckt ist, da ich sie schon sehr als Beziehungsmenschen einschätze." Tatsächlich hatte die Halb-Niederländerin im Gegensatz zu ihrem Bewerber bereits drei feste Beziehungen. Eine davon war mit Ex-Bachelorette-Boy David Friedrich (31).

Bei ihrer offiziellen Vorstellung als Bachelorette gab die Rosenverteilerin jedoch nicht an, dass sie unbedingt einen erfahrenen Mann an ihrer Seite will! "Um Maxime nachhaltig zu beeindrucken, muss ein Mann offen und ehrlich sein", hieß es in der Pressemitteilung von RTL. "Außerdem sollte ihr Traummann bestenfalls genauso spontan sein wie sie selbst."

Instagram / maximeee Maxime Herbord, die Bachelorette 2021

