Loredana Zefi versetzt ihre Fans in große Sorge! Mittlerweile zählt die Musikerin zu den wohl bekanntesten Größen der Rap-Szene in Deutschland. Mit Songs wie "Sonnenbrille", Rosenkrieg" oder "Oh Digga" stürmt die Künstlerin regelmäßig die Charts. Doch der Erfolg und das Leben im Rampenlicht scheinen sich offenbar auf die Gesundheit der jungen Mutter auszuwirken. Loredana leidet seit einiger Zeit unter Panikattacken!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Rapperin kürzlich eine Aufnahme, die sie bei einer Kardiologin zeigt. Um ihre Community nicht weiter zu verunsichern, stellte die 25-Jährige kurz darauf klar: "An alle, die sich Sorgen machen, ich bin gesund, aber ich lass mich halt hier und da mal gerne checken." Für die aktuellen Untersuchungen gebe es jedoch einen bestimmten Grund, wie Loredana erklärte: "Weil ich seit eineinhalb Jahren unter übelst krassen Panikattacken leide und das fuckt mich so ab!"

Wie sich die Attacken bei der gebürtigen Schweizerin mit kosovo-albanischen Wurzeln äußern, verriet sie ihren Followern zwar nicht – genervt ist Loredana von dieser Tatsache aber allemal. "Ich hab alles schon versucht, um das irgendwie wegzukriegen", erzählte die Beauty. Bisher habe allerdings noch nichts geholfen, ihren Zustand zu verbessern.

Loredana, Musikerin

Loredana, Künstlerin

Loredana im Mai 2021

