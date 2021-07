Till Adam spricht Klartext über seine Beziehung zu Hanna Annika! Die beiden Verflossenen trafen bei Ex on the Beach nach ihrer Trennung wieder aufeinander. Obwohl sich der Tattoo-Liebhaber immer wieder ins Zeug gelegt hatte, wies Hanna seine Annäherungsversuche immer wieder ab. Dennoch musste sich Hanna am Ende entscheiden und verließ mit ihrem Ex die Villa. Nun verriet Till, was zwischen ihm und Hanna danach passiert ist.

Mit Promiflash sprach der einstige Temptation Island-Teilnehmer über die Zeit nach der Kuppelshow. Tatsächlich hätten es die beiden noch ein weiteres Mal miteinander versucht, doch Hanna hatte dann ganz abrupt die Beziehung beendet. "Wir haben eine schöne Zeit nach der Sendung gehabt und sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren fast 24/7 aufeinander, was mir aber gar nichts ausgemacht hat", führte Till weiter aus. Doch woran ist es diesmal gescheitert?

Offensichtlich das altbekannte Problem: Hanna wollte Till seine Freiräume nicht lassen. Auslöser sei der Vatertag gewesen und ein Fußballspiel – beide Events habe der Kieler mit seinen männlichen Freunden verbringen wollen. Er habe sogar gewollt, dass Hanna ihn dabei begleitet, doch darauf hätte die Beauty keine Lust gehabt. "Schon nach der Ankündigung, war direkt schlechte Laune. Sie war in sich gekehrt und hat mich vor die Wahl gestellt: 'Entweder 'nen Abend mit deinen Jungs oder ich'", erinnerte sich Till. "Ich lasse mich einfach nicht einsperren. Sie hätte mitkommen können. Im Endeffekt ist es daran gescheitert. Einfach Kindergarten."

Instagram / tilladam23 Till Adam und Hanna Annika, "Temptation Island"-Kandidaten 2020

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNow Till und Hanna, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

