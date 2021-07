Hat Oksana Kolenitchenko (33) sich etwa verplappert? Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel und ihren Kindern Milan (6) und Arielle (4) lebte die Goodbye Deutschland-Auswanderin drei Jahre lang in Los Angeles. Doch vor einigen Wochen hat die Beauty verkündet: Sie und ihre Liebsten kehren den Vereinigten Staaten aufgrund der aktuellen Krise den Rücken – und ziehen zurück nach Deutschland. Aus ihrem neuen Wohnort machte Oksana bisher ein Geheimnis. Hat sie jetzt aus Versehen verraten, wo es Familie Kolenitchenko hinzieht?

Via Instagram gab die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren Fans ein kleines Update: "Der Umzug läuft auf Hochtouren, aber bevor wir nach Berlin fliegen, geht es erst mal zu einem kurzen Zwischenstopp nach Mallorca." Aha – sie fliegen also nach Berlin? Gut möglich, dass in der Hauptstadt ihr neuer Wohnsitz liegt! Natürlich kann es sich hierbei auch nur um einen Zwischenstopp auf dem Weg zu einem anderen Ort handeln...

So oder so geht es für die Rasselbande aber erst mal nach Mallorca – aber nicht etwa zum reinen Vergnügen: "Wir dürfen da bei einer tollen TV-Produktion dabei sein. Das hat sich superspontan ergeben", plauderte Oksana in ihrer Instagram-Story aus. Mehr könne sie aber noch nicht verraten. Ihre Fans dürfen also gespannt sein, was in den kommenden Wochen so abgeht.

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrem Mann Daniel und den zwei Kids

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihren Kindern Arielle und Milan

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de