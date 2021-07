Queen Elizabeth II. (95) lässt ihre Sorgen ruhen. In den letzten Wochen und Monaten musste die Regentin des Vereinigten Königreichs eine schwere Zeit durchmachen: Anfang April war ihr Gatte Prinz Philip im Alter von 99 Jahren gestorben und kurz darauf bei einer rührenden Zeremonie beigesetzt worden. Noch dazu hält der andauernde Clinch mit Prinz Harry (36) und dem britischen Königshaus die 95-Jährige auf Trab. Nun zeigte sich die Queen aber einmal total ausgelassen.

In dieser Woche fand die alljährliche Pferdeshow auf Schloss Windsor statt, angeblich die liebste Veranstaltung der Queen – und das ist ihr auch deutlich anzusehen! Die Königin strahlt bei dem Event bis über beide Ohren und wirkte einfach nur total glücklich. Kein Wunder, die Britin ist für ihre Liebe zu Pferden bekannt. Zu diesem Anlass trug sie einen petrolfarbenen Fleecepullover und eine dunkelblaue Steppjacke.

Die Show ist die größte Outdoor-Pferdeshow in Großbritannien und findet jedes Jahr an fünf aufeinanderfolgenden Tagen statt. Sie umfasst internationale Wettbewerbe in drei unterschiedlichen Reitsportdisziplinen. Am Samstag überreichte Queen Elizabeth II. bei der Veranstaltung sogar eine Auszeichnung und schien das aus vollem Herzen zu genießen.

ActionPress/GEORGE ROGERS/SIPA Queen Elizabeth II. bei der Pferde-Show auf Schloss Windsor 2021

