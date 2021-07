Diese Leistung reißt selbst die Royals total vom Hocker! Seit einigen Wochen liegt in Europa Fußball in der Luft: In elf Nationen wird nämlich derzeit die eigentlich schon 2020 geplante EM ausgetragen – und dabei schlagen sich auch die englischen Kicker ziemlich gut. Am Samstagabend konnte das Team rund um Harry Kane (27) sich mit einem 4:0 gegen die Ukraine ins Halbfinale katapultieren. Für diesen Sieg gibt es jetzt lobende Worte von Prinz William (39)!

Via Twitter veröffentlichte der britische Thronfolger am Abend ein kurzes Statement, in dem er sich an die Kicker wendet: "Eine weitere tolle Team-Performance und eine saubere Partie von England heute Abend. Gut gespielt gegen die Ukraine!", heißt es in dem Tweet. Bevor er den kurzen Gruß mit einem simplen "W" beendete, erklärte William noch: "Ich kann das Halbfinale am Mittwoch kaum erwarten!"

Dass der Blaublüter so richtig in Fußballstimmung ist, bewies er schon Ende Juni beim Spiel gegen Deutschland. Gemeinsam mit Ehefrau Kate (39) und seinem Ältesten George (7) schaute er das Match live aus dem Stadion an – und jubelte enthusiastisch bei jedem Tor der englischen Kicker bis zum 2:0-Sieg.

Getty Images England-Spieler Harry Kane im EM-Viertelfinale gegen die Ukraine

Getty Images Prinz William, Juni 2020

Getty Images Prinz William mit seiner Frau Herzogin Kate und Prinz George, 2021

