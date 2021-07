Gibt es für die Liebe von Liam Payne (27) und Maya Henry (21) eine zweite Chance? Vor wenigen Wochen machte der One Direction-Star publik, dass er und seine Ex-Verlobte getrennte Wege gehen. Offenbar scheint der Musiker die Trennung aber noch nicht ganz verkraftet zu haben und sich sogar ein Comeback zu erhoffen: Liam richtete mysteriöse Zeilen an seine Ex-Partnerin und gestand ihr seine Liebe!

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden teilte der Beau in seiner Instagram-Story tiefsinnige Zeilen. "Lass jemanden nicht gehen, wenn du ihn wirklich lieben willst", schrieb der Sänger. Die Menschen, die man brauche, solle man in seiner Nähe halten. "Die Zeit läuft uns immer davon, wir gewinnen sie nie", fuhr Liam fort und erwähnte seine einstige Verlobte namentlich.

Damit war der Hottie aber lange noch nicht fertig! Um alle Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen, verlieh der Brite den Gefühlen für seine Verflossene mehr als deutlich Ausdruck: "Ich liebe dich." Maya äußerte sich bislang aber noch nicht dazu.

Instagram / maya_henry Maya Henry, Model

Getty Images Liam Payne im Jahr 2018

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei den British Fashion Awards 2019

