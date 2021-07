Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (24) zelebrieren ihre Liebe! Die beiden supererfolgreichen Musiker gehen bereits seit dem Sommer 2019 gemeinsam durchs Leben: Seither gewährt das Paar immer wieder Einblicke in seinen Pärchenalltag auf Social Media – und auch auf der Bühne performen die Stars schon mal vor Millionen von Fans zusammen. Doch diesen besonderen Tag feierten die beiden garantiert lieber zu zweit: Shawn und Camila sind nämlich seit zwei Jahren zusammen!

Ihren zweiten Jahrestag zelebrierten die beiden Musiker mit zuckersüßen Postings auf Instagram. "Alles Gute zum Zweijährigen, Baby", richtete der "Wonder"-Interpret liebevolle Worte an seine Freundin. Zudem teilte er ein niedliches Pärchenfoto, auf dem die beiden vor einer traumhaften Strandkulisse posieren – ziemlich romantisch! Auf dem Schnappschuss genießen der 22-Jährige und seine Liebste mit geschlossenen Augen einen innigen Kuss.

Und auch Camila ließ es sich natürlich nicht nehmen, ihrem Shawn an diesem besonderen Tag einen niedlichen Netzbeitrag zu widmen: Die "Havana"-Sängerin postete gleich eine ganze Reihe an süßen Momentaufnahmen. Auf einem Foto beißen die beiden beispielsweise zeitgleich in ein Stück Wassermelone. "Auf mehr Freude, mehr Freundschaft und mehr Liebe", betitelte sie das Posting kurz und knapp.

Shawn Mendes und Camila Cabello, Musiker

Shawn Mendes und Camila Cabello

Shawn Mendes und Camila Cabello im April 2021

