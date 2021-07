Eigentlich schwebt Mischa Mayer (29) mit seiner Samantha Abdul (31) im siebten Himmel – eine Macke des einstigen Love Island-Kandidaten verpasst dem Liebesglück jedoch einen Wermutstropfen. Weil der Muskelmann so laut schnarcht, klagte die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin schon mehrfach ihr Leid. Neben ihrem Liebsten zu schlafen, sei der Mutter eines Sohnes damit kaum möglich. Dem soll jetzt Abhilfe geschaffen werden: Mischa will seine lästigen Schlafgeräusche nun in den Griff kriegen.

In seiner Instagram-Story berichtete der 29-Jährige von seinem Besuch bei einem Spezialisten, der sein Schnarchen verstummen lassen soll. Mittels eines sogenannten Snorelifting soll Mischas schlaffer Gaumen gespannt und somit verhindert werden, dass beim Atmen Geräusche durch Vibration entstehen. Der Eingriff wird zwar nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, sei jedoch anschließend mit vielen Schmerzen verbunden. Das sollte es allerdings wert sein: "Wenn er das schafft, küsse ich ihm wirklich die Füße – beziehungsweise Sam küsst ihm eher die Füße", versicherte der Reality-TV-Teilnehmer.

Immerhin hat die Zweisamkeit der beiden stark unter Mischas Macke gelitten. Sam hat ihren Liebsten aufgrund seines nächtlichen Dezibelpegels sogar schon aus dem gemeinsamen Bett verbannt. "Ich schlafe seit vier Tagen auf der Couch deshalb. Die Beziehung verzeichnet schon erste Probleme", scherzte der Fitnessliebhaber.

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul und Mischa Mayer

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul und Mischa Mayer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de