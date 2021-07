Bislang hat Keno Rüst seine Herzdame noch nicht gefunden! Zwar konnte der charmante Projektingenieur 2019 das Herz der damaligen Bachelorette Gerda Lewis (28) erobern – von langer Dauer war die Liebe allerdings nicht. Auch nach der kurzen Romanze mit der Influencerin traf der Hottie einfach nicht auf die Richtige. Aber woran liegt es wohl, dass Keno noch Single ist? Promiflash hat nachgehakt.

Bald gibt der Junggeselle der Liebessuche vor laufenden Kameras noch eine Chance. Im Zusammenhang mit der neuen Show Mein Date, mein bester Freund & ich erklärt der Beau Promiflash, warum er nun an einem weiteren Datingformat teilnimmt: "Warum ein schönes Erlebnis nicht wiederholen?" Warum er allerdings überhaupt noch solo unterwegs ist, kann Keno sich nicht unbedingt erklären. "Irgendwann wird sicher die richtige Frau in mein Leben treten. Natürlich hat man auch gewisse Ansprüche. Die nächste Frau soll auch die Letzte sein", meint der Influencer. Ob er diese Dame eventuell in der Show findet, bleibt abzuwarten.

Dabei wusste Keno zu Beginn gar nicht so genau, was in dem TV-Projekt auf ihn zukommt – erst recht nicht, dass sein bester Freund bei den Dates dabei sein wird. "Für mich war es eine komplette Überraschung, was mich dort erwarten wird, und ich war halt neugierig", gibt der Tattoo-Liebhaber zu.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021 immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1.

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst in der letzten Nacht der Rosen bei "Die Bachelorette"

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, Ex-Bachelorette-Kandidat

