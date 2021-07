Die Spekulationen um die neue Das Supertalent-Jury reißen nicht ab! Bisher ist lediglich bekannt, dass Lukas Podolski (36) das bisherige Team um Dieter Bohlen (67) und Bruce Darnell (63) ablöst. Wer neben ihm im Studio Platz nehmen wird, ist allerdings noch immer geheim – oder steht es vielleicht noch gar nicht fest? Kürzlich gab es immerhin Gerüchte, dass Schauspielerin Veronica Ferres (56) dabei sein soll. Jetzt wurden Vermutungen um ein neues Konzept bekannt, das einigen Castingshow-Fans bekannt vorkommen dürfte.

Bild-Informationen zufolge sei bei RTL gerade eine neue Jury-Konstellation im Gespräch: So soll eine feste Jury bestehend aus drei Juroren angedacht sein, zusätzlich dazu soll ein viertes prominentes Mitglied möglicherweise in jeder Show wechseln. Ein Konzept, das stark an eine andere Sendung erinnert: Germany's next Topmodel. Schon seit 2019 setzt Heidi Klum (48) auf wechselnde Gastjuroren und fährt damit Traumquoten ein.

"Die Show soll mehr Abwechslung bekommen. Und GNTM hat bewiesen, dass wechselnde Juroren kein Nachteil für eine Show sind, im Gegenteil", so ein Produktions-Insider gegenüber dem Verlag. RTL äußert sich zu den Gerüchten bisher nicht.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Bruce Darnell, 2010

Anzeige

Getty Images Lukas Podolski 2017 in Japan

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Wolfgang Joop, Thomas Hayo, Naomi Campbell und Michael Michalsky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de