Die Familienplanung ist wohl noch nicht abgeschlossen! Im September vergangenen Jahres überraschte Ed Sheeran (30) seine Fans mit einer Knaller-Nachricht: Der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn (29) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem sind die beiden unfassbar glücklich mit Töchterchen Lyra. Doch können sie sich auch weitere Kids vorstellen? Ed verriet in einem Interview nun, dass er über ein zweites Baby total erfreut wäre!

In dem Podcast "Open House Party" sprach der 30-Jährige so offen wie nie über sein neues Familienleben mit Klein-Lyra. Ein paar Kids mehr im Haus könne sich der Rotschopf dabei ziemlich gut vorstellen. "Ich wäre natürlich total dankbar, wenn ich noch mehr Kinder haben könnte", erzählte er. Was die konkrete Planung betrifft, ist Ed aber offen – er wolle nichts überstürzen oder erzwingen, wie er selbst betonte: "Ich denke, wir haben so viel Glück, dass wir überhaupt ein Kind haben. Selbst wenn also nichts weiter passiert, bin ich im Grunde auch so glücklich."

Doch wie sieht jetzt eigentlich so eine typische Date-Night bei dem Sänger und seiner Ehefrau aus – jetzt, wo sie Eltern sind? "Meine Mutter passt an dem Abend dann auf Lyra auf und wir gehen mit Paaren, die ebenfalls Eltern sind, etwas trinken", erklärte Ed. Für Cherry und ihn sei das am entspanntesten, da sie sich nicht groß erklären müssen, wenn sie früher nach Hause gehen wollen.

