Das muss ein Albtraum für Samantha Abdul (31) gewesen sein! Die Blondine, die 2015 durch ihre Teilnahme an Der Bachelor bekannt wurde, ist momentan richtig glücklich. Seit wenigen Monaten ist sie mit dem Love Island-Star Mischa Mayer (29) liiert. Die Mutter eines Sohnes und der Kupelshow-Hottie planen sogar schon ihren Zusammenzug. Doch Sams Leben war nicht immer so rosig. Im Alter von gerade einmal 18 Jahren erlitt sie einen Herzinfarkt.

Das erzählte die gebürtige Hamburgerin jetzt erstmals während einer Fragerunde auf Instagram. "[Das] war mit 18. Ich hatte ein verstopftes Herzkranzgefäß und das verursachte einen Infarkt", erklärte Sam. Potenziell aufkommende Fragen beantwortete die TV-Bekanntheit gleich mit: "Nein, ich muss keine Medikamente nehmen. Und ja, ich lebe – seitdem ich die OP mit Katheter hatte – ganz normal."

Obwohl Sam keine gesundheitlichen Einschränkungen davongetragen hat, beschäftigt sie die Herzattacke bis heute. Denn ein Herzinfarkt in so jungen Jahren ist selten, zudem sind Männer eher betroffen als Frauen. Wie es zur Verstopfung ihres Herzkranzgefäßes kommen konnte, weiß die Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin bis dato nicht.

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und Samantha Abdul, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / samantha_justus Samantha Abdul im Mai 2020

Anzeige

Instagram / samantha_justus Samantha Abdul im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de