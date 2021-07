Michelle Obama (57) teilt rührende Geburtstagsgrüße. Erst vor wenigen Wochen feierte die jüngste Tochter von Ex-US-Präsident Barack Obama (59) und seiner Frau ihren 20. Geburtstag. Die einstige First Lady ließ es sich damals nicht nehmen, ihrer Tochter Sasha (20) einen süßen Post zu widmen. Nun feierte auch deren ältere Schwester Malia (23) ihren Ehrentag – und selbstverständlich hat sich Mama Michelle wieder ein paar Minuten für einen zuckersüßen Gratulationspost genommen.

"Einen schönen Unabhängigkeitstag an alle – und alles Liebe zum 23. Geburtstag an unsere liebe Malia", schrieb die stolze Mama am vergangenen Sonntag in einem Instagram-Post. Auf dem zugehörigen Bild ist sie mit Malia zu sehen, die sie liebevoll von hinten umarmt. Das Foto ist zwar schon ein paar Jahre älter – die Liebe zwischen Mutter und Tochter ist aber noch immer genau so stark. "Sie bleibt immer mein kleines, süßes Mädchen, dessen große Umarmungen und großes Herz immer meinen Tag verschönern werden", schwärmte die 57-Jährige.

Auch in Baracks Namen gratulierte Michelle ihrer Tochter und fügte hinzu: "Wir lieben dich, Malia – und wir sind sehr gespannt, was das kommende Jahr für dich bereithält." Die Fans sind ganz begeistert von dem niedlichen Mutter-Tochter-Beitrag und haben mittlerweile bereits mehr als eine Million Likes hinterlassen.

Getty Images Barack Obama mit seiner Frau Michelle und seinen Töchtern Malia und Sasha

Getty Images Malia Obama, Tochter von Barack Obama

Getty Images Malia, Barack und Michelle Obama 2017

