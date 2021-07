Er kann sie offenbar nicht so ganz verstehen! Till Adam und seine Ex-Freundin Hanna Annika trafen zuletzt bei Ex on the Beach aufeinander und verließen die Sendung gemeinsam. Doch kurz darauf war wieder Schluss – und nicht nur das! Die blonde Beauty rechnete in einem Netz-Statement radikal mit dem Muskelprotz ab. Gegenüber Promiflash hat Till erklärt, wieso er ihre Reaktion übertrieben findet.

Als Person des öffentlichen Lebens sei es zwar normal, sich auch mal offen zu streiten, einige Dinge seien jedoch zu privat, betonte Till im Gespräch mit Promiflash. Und genau an dem Punkt kritisierte er Hanna: "Ihre Reaktion ist einfach über das Ziel hinausgeschossen und ich erkenne sie einfach nicht wieder." Seine Ex-Flamme schreie förmlich nach Aufmerksamkeit und man merke, wie verletzt sie sei. "Ich blicke schon längst nach vorne und habe das Thema abgehakt", schilderte der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat seine Lage.

Er freue sich allerdings, dass die Stimmen im Netz es eher gut mit Hanna meinen, fügte Till hinzu: "Ich selber kann den Hate gut wegstecken, bin aber froh, wenn das Kapitel endlich abgeschlossen ist." Hätte seine ehemalige Verlobte den Gegenwind zu spüren bekommen, hätte sie das weniger gut verkraftet, mutmaßte er.

Instagram / tilladam23 Hanna Annika und Till Adam

Instagram / hannannika_ Hanna Annika im November 2020

TVNow Till Adam und Hanna Annika bei "Ex on the Beach"

