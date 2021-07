Nach Ex on the Beach gingen Hanna Annika und Till Adam zwar noch eine Zeit lang gemeinsame Wege, nachdem aber die altbekannten Treue- und Vertrauensprobleme erneut aufgetaucht waren, war damit allerdings Schluss. Auf Instagram rechnet Hanna jetzt gnadenlos mit ihrem Ex ab, von dem sie sich über Jahre schlecht behandelt fühlte. "Definitiv nicht normal ist es, wenn der Partner Ängste oder Schwächen gegen einen verwendet", macht die Influencerin deutlich. Till habe sie beispielsweise in Streits gefragt, wie sie sich mit ihrer Cellulite überhaupt hübsch finden könnte.

