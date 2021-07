Eine neue Frau kennenzulernen, ist für ihn gerade nicht sonderlich einfach! Seitdem der ehemalige Rosenkavalier Andrej Mangold (34) nicht mehr mit seiner Ex-Freundin Jennifer Lange (27) zusammen ist, kann er sich wohl kaum vor Avancen retten. Doch jemandem näherzukommen, gestaltet sich für den Ex-Bachelor offensichtlich etwas schwierig: Andrej gibt selbst zu, dass sein Dating-Leben aktuell alles andere als leicht ist!

"Manchmal wünschte ich mir schon, wieder unbekannt zu sein", gab der 34-Jährige auf Nachfrage eines Instagram-Users in seiner Story preis. Doch was ist der Grund? "Gerade als Single aktuell zu daten, ist für mich auf ganz normale Art und Weise nicht möglich, da ich die Frau direkt in die Öffentlichkeit bringen würde und es das Kennenlernen einfach total erschweren würde, da der Druck dann steigt", erklärte der Basketballer offen.

Andrej wolle sich auch sicher sein, ehe er eine neue Freundin der Öffentlichkeit vorstelle. "Wenn es klappt, ist es natürlich super. Ich würde aber niemals etwas öffentlich machen, bevor ich und die Frau uns nicht zu 100 Prozent sicher sind, dass wir es auch wollen", schilderte Andrej weiter. Zurzeit lernt der TV-Star auch wieder jemanden kennen – ob es etwas Ernstes ist, werden seine Fans dann wohl früher oder später noch erfahren.

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, deutscher Reality-TV-Star

Anzeige

Glaubt ihr, Andrej ist bald schon wieder vom Single-Markt weg? Ja, ganz sicher! Nein, ich denke nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de