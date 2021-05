Ist er etwa bald wieder in festen Händen? Andrej Mangold (34) ist vor Kurzem nach Mallorca umgezogen und hat im eigenen Haus sein neues Leben auf der Urlaubsinsel begonnen. Was die Liebe angeht, war es um den Ex-Bachelor seit seiner Trennung von Jennifer Lange (27) jedoch lange still – bis jetzt! Denn Andrej ist offenbar wieder auf dem Datingmarkt unterwegs. Und hat da womöglich auch schon jemanden im Auge.

Bei einem Q&A auf Instagram fragte ein Follower den ehemaligen Basketballprofi, ob es gerade eine Frau in seinem Leben gebe. Der antwortete offen, aber ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen: "Ich lerne jemanden kennen, ja. Jetzt fragt nicht, wen! Bin sehr gespannt, was daraus wird." Die Fans des 34-Jährigen dürfen also gespannt sein, ob sie ihren Star bald in Begleitung sehen werden.

Wer auf ein Liebes-Comeback von Andrej und Jenny gehofft hatte, wird jedoch anscheinend enttäuscht. Auf diese Frage hatte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer nämlich eine deutliche Antwort: "Nein! Es sind zu viele Dinge passiert, die für mich unverzeihlich sind!" Die beiden hätten nur ab und zu sporadischen Kontakt.

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de