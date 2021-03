Andrej Mangold (34) ist bereit, sesshaft zu werden! Der einstige Bachelor durchlebte im vergangenen Jahr einige Tiefen – auf einen gewaltigen Shitstorm aufgrund seines umstrittenen Verhaltens im Sommerhaus der Stars folgte schließlich das Liebes-Aus mit seiner damaligen Partnerin Jennifer Lange (27). Der Influencer fiel in ein Loch, rappelte sich nun aber wieder auf und verrät: Andrej ist bereit für eine neue Liebe und seine eigene kleine Familie!

Im Interview mit Bild erzählt der Beau, dass er sich mittlerweile gerne wieder in festen Händen sehen würde: "Mit 34 möchte ich gern in einer Beziehung sein. Ich habe einen Familienwunsch." Inzwischen habe er vieles erreicht, was er sich in seinem Leben vorgenommen hatte, wie beispielsweise eine Immobilie auf Mallorca zu kaufen – nur noch die richtige Partnerin fehle jetzt, um eine eigene kleine Familie zu gründen.

Auch im Netz betonte der Muskelmann schon des Öfteren, dass er sich sehnlichst eine Beziehung wünscht. Auf Instagram richtete er sogar schon emotionale Worte an seine zukünftige Traumfrau: "Irgendwo da draußen wartest du auf mich und ich werde dich auf Händen tragen, dir die Welt zeigen und sie dir zu Füßen legen."

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange, Reality-TV-Stars

ActionPress Andrej Mangold, Reality-TV-Star

Getty Images Andrej Mangold im Juli 2019

