Alessandra Ambrosio (40) genießt die Zeit mit ihrem Töchterchen! Die Victoria's Secret-Beauty ist nicht nur auf dem Laufsteg erfolgreich, sondern auch noch stolze Mama von zwei Kindern. Regelmäßig beweist sie im Netz, dass ihre Kids Anja Ambrosio Mazur (12) und Noah Ambrosio Mazur (9) ihr ganzer Stolz sind. Jetzt teilte Alessandra ein süßes Foto von sich und ihrer Tochter – und dabei fällt sofort auf, wie ähnlich sich Anja und ihre Mutter sehen.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 40-Jährige einen Schnappschuss mit ihrem Spross. Auf dem Foto befindet sich das Mutter-Tochter-Duo im Urlaub in Brasilien und genießt die Sonne am Strand. Bei näherer Betrachtung der Aufnahme wird schnell klar, dass die 12-Jährige ganz nach Alessandra kommt: Mit ihren Gesichtszügen und ihrer Nase scheint sie ihr wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein! "Montag", betitelte die gebürtige Brasilianerin ihr Bild und fügte zusätzlich den Hashtag #mutterundtochter an.

Ob das Mädchen vielleicht eines Tages in die Fußstapfen des Models treten wird? Erste Erfahrungen im Rampenlicht konnte Anja auf jeden Fall schon sammeln. Im Jahr 2017 war die Kleine beispielsweise gemeinsam mit ihrem Vater Jamie Mazur (51) und dem Sänger Devendra Banhart auf dem Coachella-Festival aufgetreten.

Getty Images Alessandra Ambrosio, Model

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihrer Tochter Anja

Instagram / anjalouise.a.m Anja Ambrosio Mazur, Tochter von Alessandra Ambrosio

