Erst in der vergangenen Woche sorgte Georgina Fleur (31) für reichlich Spekulationen. Die einstige Bachelor-Kandidatin, die derzeit mit ihrem ersten Baby schwanger ist, plauderte nach der Geburt von Evanthia Benetatous (29) Sohnemann aus, dass sie ihren Nachwuchs ebenfalls George nennen wollte. Öffentlich nannte sie das Ungeborene zuletzt weiterhin nur "Baby G". Nun gab die Influencerin jedoch einen klaren Hinweis auf den Namen ihres Kindes.

Via Instagram lud die 31-Jährige dazu ein, Fragen bezüglich ihres Babys zu stellen. Ein Follower kam bei dieser Gelegenheit direkt auf den Namen ihres Sprosses zu sprechen und wollte immerhin den ersten Buchstaben davon erfahren. Den verriet Georgina sogar prompt: Der Name, den die TV-Beauty gewählt hat, beginnt mit einem E. Damit wäre George als mögliche Option wohl wieder vom Tisch.

Ob sie mit ihrer Aussage über den Namen George auch schon das Geschlecht ihres Babys verraten hat, ließ die Reality-TV-Bekanntheit bislang offen. Die werdende Mutter selbst weiß schon seit März, ob sie bald einen Jungen oder ein Mädchen in den Armen halten wird. Mit ihren Followern will Georgina dieses Geheimnis jedoch erst am 16. Juli teilen.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / georginafleur.tv TV-Sternchen Georgina Fleur

