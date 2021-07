Bei Jennifer Lopez (51) könnte es derzeit wohl gar nicht besser laufen! Nachdem die Sängerin erst im vergangenen April ihre Trennung von Alex Rodriguez (45) bekannt gegeben hatte, fand sie nur kurz darauf schon einen neuen beziehungsweise alten Partner: Sie und ihr Ex-Verlobter Ben Affleck (48) lassen derzeit ihre Liebe neu aufleben und wurden bereits mehrere Male turtelnd abgelichtet. Darüber hinaus hat sie sich mit ihrem neuen Song "Cambia el Paso" nun auch musikalisch zurückgemeldet und verrät: Sie erlebt gerade die beste Zeit ihres Lebens!

In einem Interview mit Apple Music stellt die Musikerin für alle neugierigen Fans ein für alle Mal klar: "Ich bin superglücklich. [...] Mir ging es noch nie besser!" Sie sei an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie bestens alleine zurechtkomme. "Und ich glaube, gerade dann, wenn man diesen Punkt erreicht, passieren Dinge, von denen du es vorher nie für möglich gehalten hättest, dass sie dir wieder passieren. Genau so ist es gerade bei mir", scheint sie auf ihre wieder aufgewärmte Beziehung zu Ben anzuspielen.

"Ich möchte einfach nur, dass jeder weiß, dass ich gerade die beste Zeit habe. Es ist die beste Zeit meines Lebens!", freut sie sich. Sie sei nicht nur mit dem, was sie derzeit tue, vollkommen zufrieden, sondern auch mit sich selbst: "Ich liebe die Art, wie ich bin, immer nett, und ich entwickle mich ständig weiter", betont sie selbstbewusst.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2021

