Katie Price' (43) Familie kann sich wieder über süßen tierischen Zuwachs freuen. Princess Tiaamii (14), die Tochter des einstigen Models, hat vor wenigen Tagen ihren Geburtstag gefeiert. Bereits im vergangenen Jahr bekam sie von ihrer Mutter einen Hundewelpen namens Rolo als Geschenk – dieser starb allerdings einige Wochen später. Nach diesem Verlust hat Princess nun einen weiteren Vierbeiner von Katie erhalten.

Katies Verlobter Carl Woods stellt das flauschige Familienmitglied nun auf Instagram vor. Für seine Ziehtochter ist es bereits der zweite Hund. Im vergangenen November durfte sie die französische Bulldogge Precious das erste Mal in die Arme schließen. Ihre Mutter hat zudem einen Schäferhund namens Blade – ihr Ziehpapa Carl ist Besitzer des kleinen Sid, einem rumänischen Rettungshund.

Doch nicht alle Fans sind davon begeistert, dass Katie so viele Haustiere hat. Denn Rolo ist nicht der erste Hund, der in ihrer Obhut starb. Auch Sparkle und Queenie kamen zu Tode. "Bitte habt ein Auge auf ihn und sorgt dafür, dass nicht wie das letzte Mal so ein schlimmer Unfall passiert", bittet ein User deswegen inständig.

Anzeige

Instagram / carljwoods Princess und Carl Woods mit ihrem neuen Hund

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Princess Tiaamii Andre, Tochter von Katie Price und Peter Andre

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit Carl Woods und ihren Kindern Bunny, Princess und Jett

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de