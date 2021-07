Große Erleichterung bei Lauren Bushnell Lane und ihrem Mann Chris Lane (36)! Erst vor einem Monat wurde die einstige US-amerikanische The Bachelor-Siegerin erstmals Mutter und hieß mit ihrem Partner Söhnchen Dutton Walker willkommen. Das Familienglück wurde jedoch rasch gedämpft. Wegen einer Ohrinfektion musste der Säugling ins Krankenhaus. Jetzt meldete sich die Neu-Mama aber mit erfreulichen Nachrichten im Netz: Der Kleine ist auf dem Weg der Besserung!

Via Instagram postete die 31-Jährige ein Foto mit dem Countrysänger und ihrem gemeinsamen Kind. "Unsere kleine Familie", schrieb die Blondine dazu. Das vergangene Wochenende sei völlig anders als erwartet gelaufen und auch nicht das gewesen, was sich das Paar unter seiner Feier zum US-amerikanischen Unabhängigkeitstag vorgestellt hatte. "Aber wir alle ruhen uns aus und Dutton scheint es schon so viel besser zu gehen", freute sich die frischgebackene Mutter. Abschließend dankte die Reality-TV-Bekanntheit all ihren Followern, die für sie gebetet hatten.

Nun kann sich Lauren also wieder voll und ganz ihrem neuen Leben als Mama hingeben. Darunter fällt auch das Stillen, das der Beauty zu Anfang große Probleme bereitet hatte. "Es war hart und ehrlich gesagt manchmal schmerzhaft", gestand die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin. Dank ihrer Stillberaterin habe sie jedoch inzwischen Fortschritte gemacht.

Anzeige

Instagram / laurenlane Lauren Lane nach der Geburt ihres Sohnes im Juni 2021

Anzeige

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell Lane mit ihrem kleinen Sohn im Sommer 2021

Anzeige

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell Lane im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de