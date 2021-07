Lauren Bushnell Lane und Chris Lane (36) haben ein paar harte Tage hinter sich! Vor rund einem Monat sind die einstige amerikanische The Bachelor-Siegerin und ihr Mann zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr Sohn heißt Dutton Walker Lane und ist ihr ganzer Stolz. Doch nun bereitete der kleine Mann den frischgebackenen Eltern große Sorgen: Lauren und Chris mussten am Wochenende mit ihrem Baby ins Krankenhaus fahren...

Der Papa meldete sich am Montag superbesorgt in seiner Instagram-Story. "Es war eine harte Nacht. Bitte betet für Dutty", berichtete Chris aus einer Klinik. Seine Frau klärte einige Stunden später auf: "Dutton hat eine Ohrinfektion und ein ganz normales Virus – aber bei einem so kleinen Baby muss man sich Sorgen wegen einer Meningitis machen." Deshalb haben sie eine Lumbalpunktion vorgenommen."

Doch die Fans der Familie Lane können aufatmen: Eltern und Baby sind inzwischen wieder zu Hause! "Wir ruhen uns jetzt aus und er muss Medikamente bekommen. Hoffentlich bekommt er keine Infektion oder weitere Symptome", betont Lauren. "Wir müssen ihn jetzt gut im Auge behalten."

Instagram / laurenlane Lauren und Chris Lanes Baby Dutton nach dem Krankenhaus

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell Lane und Chris Lane im Oktober 2020

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell Lane im Juni 2021

