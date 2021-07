Erneuter Schicksalsschlag für Robert Downey Junior (56). Erst im Mai verlor der Hollywoodstar seinen jahrelangen Assistenten Jimmy Rich mit nur 52 Jahren bei einem Autounfall – ein großer Schock für den Iron Man-Darsteller. Jetzt musste er erneut Abschied von einem geliebten Menschen nehmen. Sein Vater Robert Downey Sr., der sich ebenfalls als Filmemacher und Schauspieler einen Namen gemacht hat, ist nach langer Krankheit gestorben.

Rosemary Rogers bestätigte den Tod ihres Ehemannes gegenüber Daily News. Demnach sei Robert Downey Sr. in der Nacht zum Mittwoch im Schlaf in seinem New Yorker Haus verstorben. Zuvor hatte er fünf Jahre lang gegen seine Parkinsonkrankheit gekämpft. Neben seiner dritten Ehefrau hinterlässt er zwei Kinder. Wie Robert Jr. ist auch seine Tochter Allyson Downey in seiner Ehe mit Elsie Downey entstanden.

Robert Jr. nahm bereits öffentlich Abschied von dem 85-Jährigen. "Er war ein wahrer Außenseiter unter den Filmemachern und blieb die ganze Zeit über bemerkenswert optimistisch", schwärmte der 56-Jährige zu einem Foto seines Vaters auf Instagram. Außerdem scherzte er: "Nach den Berechnungen meiner Stiefmutter waren sie knapp über 2000 Jahre glücklich verheiratet."

