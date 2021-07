Jennifer Lawrence (30) feiert ihr Comeback in der High Society! Die schöne Schauspielerin war eigentlich immer ein gern gesehener Gast bei großen Events oder Feierlichkeiten. Besonders mit ihren eleganten Looks konnte die "Red Sparrow"-Darstellerin immer begeistern. Doch 2019 war die Beauty plötzlich von der Bildfläche verschwunden – bis jetzt: Nach fast zwei Jahren besuchte Jennifer nun erstmals wieder eine Veranstaltung!

Bilder vom Wochenende zeigen die Blondine bei der Fashion Week in Paris. Für die Show von Christian Dior schmiss sich die 30-Jährige so richtig in Schale – und strahlte in einem weißen Hemdblusenkleid mit schwarzen Punkten. Das schicke Modell kombinierte sie mit schwarzen Pumps und einer großen schwarzen Sonnenbrille, mit der sie ihr Gesicht schon fast vor den Fotografen zu verbergen schien.

Jens Abwesenheit bei Partys und Co. schoben viele Fans zuletzt auf die wilden Gerüchte über die Hollywood-Bekanntheit: Zahlreiche US-Medien hatten nämlich über eine mögliche Schwangerschaft der Schauspielerin spekuliert. Bei ihrem aktuellen Auftritt während der Fashion Week war von einem Babybauch aber nichts zu sehen.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Paris Fashion Week 2021

Getty Images Jennifer Lawrence und Maria Grazia Chiuri bei der Fashion Week in Paris, Juli 2021

Getty Images Jennifer Lawrence bei der "Dark Phoenix"-Premiere in Hollywood im Juni 2019

