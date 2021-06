Ist da etwa ein kleines Baby-Bäuchlein bei Jennifer Lawrence (30) zu erkennen? Bereits seit einiger Zeit gibt es immer wieder Gerüchte, dass die Schauspielerin und ihr Ehemann Cooke Maroney ihr Liebesglück perfekt gemacht haben sollen und Nachwuchs erwarten. Bisher hat sich die Blondine zwar dazu zwar noch nicht geäußert, doch nun erhärtet sich diese Annahme: Auf einigen Schnappschüssen wirkt Jennifers Körpermitte runder als zuvor.

Bei Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Red, White and Water", in dem die 30-Jährige eine hirngeschädigte Kriegsveteranin verkörpert, wurde Jennifer in der vergangenen Woche von einigen Paparazzi mit einer kleinen Wölbung unter ihrem grauen T-Shirt abgelichtet. Unter der Regie von Lila Neugebauer muss der Hunger Games-Star aktuell einige Szenen in New Orleans nachdrehen. Aussagen von Zeugen zufolge soll die Oscar-Preisträgerin im Vergleich zum ersten Dreh vor Ort etwas fülliger aussehen.

Auch wenn es noch keine Bekanntgabe des Starttermins von "Red, White and Water" gibt, so führt die offizielle IMdb-Seite des Films an, dass das Drama vermutlich im kommenden Jahr zusehen sein wird. Bis dahin können die Fans der "Silver Lining"-Darstellerin sie erst einmal an der Seite von Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio (46) in der Komödie "Don't Look Up" sehen. Dort kam es im Februar zu einem Unfall am Set, bei dem sich J-Law am Augenlid verletzt hatte.

MEGA Jennifer Lawrence im Juni 2021

LRNYC / MEGA Jennifer Lawrence und Cooke Maroney, September 2020

MEGA Jennifer Lawrence im Juni 2021

