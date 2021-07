Jetzt ist es also fix! Erst vor Kurzem wurde verkündet, dass Lukas Podolski (36) künftig in der Jury von Das Supertalent Platz nehmen wird. Schnell wurde daraufhin spekuliert, ob mit dieser neuen TV-Karriere auch das Ende seiner Zeit als Kicker einhergeht – doch keineswegs! Bislang stand der Profifußballer noch beim türkischen Erstligisten Antalyaspor unter Vertrag. In der kommenden Saison wird Poldi allerdings für den polnischen Klub Górnik Zabrze auf dem Rasen stehen!

Via Instagram bestätigte nun der 36-Jährige selbst seinen Wechsel zum polnischen Rekordmeister. "Polen. Zabrze. Wo alles begann, ich komme zurück nach Hause", schrieb Lukas zu einem Foto, auf dem er bereits das Trikot des Klubs trägt. Dabei betonte der gebürtige Pole auch, wie sehr er sich auf dieses neue Kapitel seiner Profikarriere freue: "Ein starkes, besonderes Gefühl, das mich mit großem Stolz erfüllt, für diesen Verein zu spielen."

Für den zweifachen Vater stehen in naher Zukunft also wohl einige neue Projekte an. Neben seinem Jury-Posten bei "Das Supertalent" und seinem sportlichen Neubeginn soll Poldi auch noch in weiteren RTL-Shows zu sehen sein. Details verriet der Unterhaltungschef des Senders zwar noch nicht, doch der Sportler soll im Unterhaltungs- und Sportbereich eingesetzt werden.

Lukas Podolski mit dem Geschäftsführer von RTL, Henning Tewes

Lukas Podolski, Ex-Fußballnationalspieler

Lukas Podolski, neuer "Das Supertalent"-Juror

