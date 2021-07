Das macht Inci Elena Sencer (28) ziemlich schlechte Laune! Eigentlich hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin momentan allen Grund zur Freude. Kurz nachdem sie mit ihrem Mann Daniel in ihr neues Haus eingezogen ist, verkündete sie: Sie ist wieder schwanger. In wenigen Wochen soll ihre dritte Tochter Isabella das Licht der Welt erblicken. Doch trotz Babyglow kommen Inci beim Blick in den Spiegel nun die Tränen – der Grund: Ihre Haare fallen ihr aus.

In ihrer Instagram-Story erzählte die werdende Dreifach-Mama sichtlich bedrückt: "Meine Haare waren am Sonntag plötzlich wie verätzt oder verbrannt. Die sind unten komplett abgebrochen. Ich hatte drei Büschel allein durchs Kämmen draußen." Auslöser des Debakels war offenbar eine schadstofffreie Keratinbehandlung, die sie nicht vertragen hat. So wirklich erklären kann sich Inci diese heftige Reaktion allerdings trotzdem nicht: "Es hängt vielleicht auch mit der Schwangerschaft zusammen", vermutete sie deshalb.

Sie habe in den vergangenen zwei Tagen ständig geweint, weil ihre zuvor voluminöse Mähne ihr Ein und Alles war. "Ich habe die zwei Jahre lang gezüchtet, habe sie kaum geglättet, teilweise nicht mal geföhnt. Ich habe sie sehr gepflegt und teure Produkte verwendet", betonte sie. Zwar konnte eine Frisörin mittlerweile ein wenig Schadensbegrenzung erreichen, dennoch ist Inci total unglücklich.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, Ex-Bachelor-Kandidatin

