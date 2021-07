Er baut sich auch neben dem Sport etwas auf! Cristiano Ronaldo (36) ist einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten. Bei der diesjährigen Fußball-EM knackte er den Rekord für die meisten Tore. Doch der fünfmalige Weltfußballer hat nicht nur das runde Leder im Sinn: Abseits des Platzes betätigt sich der Portugiese nämlich als Geschäftsmann. In New York eröffnete jetzt sein drittes Hotel.

Und das an einer Spitzenadresse: Denn Cristianos neue Unterkunft liegt direkt am berühmten Times Square! Wie der Kicker auf Twitter mitteilte, habe das Haus an einem ganz besonderen Termin seine Tore geöffnet: "Der 07.07., was für ein magisches Datum, euch mein neues Hotel vorzustellen! Der als "CR7" bekannt gewordene Spieler von Juventus Turin feierte seine Rückennummer also auch mit dem Tag der Eröffnung.

Und die Übernachtungen beim Europameister von 2016 sind gar nicht mal unerschwinglich: Gerade einmal rund 87 Euro kostet eine Nacht laut Website. Und das in einer der besten Lagen der beliebten US-Metropole.

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im Juli 2021

