Welcher Traummann ist wohl der Richtige für die Bachelorette? Ab dem 14. Juli begibt sich Maxime Herbord (26) auf die Suche nach der großen Liebe. Zur Auswahl stehen ihr dabei 20 schicke Single-Männer, die sie alle kennenlernen wollen. Doch wer passt wohl am besten zu der aus Herzogenrath stammenden Schönheit? Gegenüber Promiflash verriet die Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Hersing (25) nun, wer ihrer Meinung nach gute Chancen bei der aktuellen Dame der Rosen hätte.

Die Blondine könnte sie sich sehr gut vorstellen, dass die Bachelorette in Max Adrio (31) ihren Traummann findet. "Der sieht so reif aus wie so ein gestandener Mann, der heiratsfähig ist", erklärte die 24-Jährige im exklusiven Gespräch mit Promiflash. Zudem sei sie während der Sendung gespannt auf Gustav Masurek (32), da der 32-Jährige ihres Erachtens nach nicht wie ein typischer Teilnehmer einer Datingshow aussehe.

Sie glaube dennoch nicht, dass Maxime und der in Paderborn lebende Sunnyboy gut zueinander passen würden. "Die beiden nebeneinander – das passt irgendwie nicht", meinte Denise. Und wer ist der Liebling der einstigen Take Me Out-Beauty? "Der Favorit ist glaube ich Dario – rein vom Optischen her", war sich die Stewardess sicher.

