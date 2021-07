Iris Mareike Steen (29) ist immer noch so verliebt! Im Herbst 2017 gab die GZSZ-Darstellerin ihrem Kevin still und heimlich das Jawort. Im darauffolgenden Juli folgte die große Hochzeitsfeier mit all ihren Lieben in ihrer Heimatstadt Hamburg. Jetzt feierten die Schauspielerin und ihr Ehemann bereits ihren dritten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass widmete Iris ihrer besseren Hälfte liebevolle Worte auf Social Media.

Auf Instagram bezeichnete die Lily-Darstellerin ihre Hochzeitsfeier vor drei Jahren als den schönsten Tag ihres Lebens. Mit all seinen "Herzensmenschen" habe das Paar sein Jawort wiederholt. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel mir dieser und jeder vorherige und darauffolgende Tag mit diesen unfassbar liebenswerten, loyalen und mir so zugewandten Menschen an meiner Seite bedeutet", schrieb Iris und veröffentlichte dazu ein Foto ihres großen Tages, auf dem sie Kevin tief in die Augen schaut.

Ungewohnt intime und kitschige Worte von der 29-Jährigen, für die sie sich prompt entschuldigte. "Aber ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, die Liebe seines Lebens schon so früh im Leben kennenlernen zu dürfen", schob Iris hinterher. Seit über zehn Jahren ist sie schon mit Kevin zusammen – und offensichtlich noch immer so verliebt wie am ersten Tag.

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Januar 2020

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen und ihr Ehemann Kevin

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Schauspielerin

